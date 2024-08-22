«Обменный фонд». В Совфеде высказались о пленных американских наемниках

Пленные наемники США станут хорошим обменным фондом для России. Об этом РИА «Новости» заявил сенатор Совета Федерации от Донецкой Народной Республики Александр Волошин.

По его словам, сегодня «бравые американские парни» радостно позируют на фоне военной техники, но уже завтра они могут стать военнопленными. Их радость поубавится, считает Волошин.

«И, учитывая сложившуюся практику, они станут хорошим „обменным фондом“, который наша страна использует при необходимости», — добавил он.

Таким образом сенатор отреагировал на опубликованные в Сети фото наемников США, позирующих на фоне военной техники в Курской области.

Председатель СПЧ Валерий Фадеев накануне предложил запретить обмен пленных наемников, состоящих в рядах ВСУ.