Обломок БПЛА нашли в Зеленограде после ночной атаки беспилотников

В Зеленограде специалисты экстренных служб обнаружили в одном из районов фрагмент сбитого украинского беспилотника. Об этом сообщил корреспондент 360.ru с места событий.

Территорию в 16-м микрорайоне, где упал обломок, оцепили.

Владелец одной из машин, на которую рухнул дрон, отметил, что во время атаки люди выбегали из дома в легкой одежде.

«Прилетело, не повезло, сами целы, к счастью», — подчеркнул мужчина.

На фото, которые он предоставил 360.ru, видно, что у автомобиля разбито лобовое стекло, зеркала, вмятины по боками и сзади. По словам жителя Зеленограда, страховая компания, скорее всего, не возместит причиненный ущерб.