Обломки украинского дрона рухнули во дворе детсада в Ростовской области

Слюсарь: в Старой Станице обломки БПЛА упали на территории детсада

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в Каменском районе Ростовской области, обломки дрона рухнули на территорию детского сада в Старой Станице. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«Около 10:00 утром 3 декабря силы и средства ПВО в Каменском районе отработали по беспилотнику, летевшему на сверхмалой высоте над населенным пунктом», — написал он.

По словам Слюсаря, обломки рухнули на территорию детского сада в Старой Станице.

«Никто из детей, родителей и персонала, к счастью, не пострадал. Разрушений нет», — добавил временно исполняющий обязанности губернатора.

Несколько дней назад в результате массированной атаки беспилотников ВСУ по Брянской области в Стародубском муниципальном округе погиб ребенок. Глава региона Александр Богомаз подчеркивал, что националисты намеренно наносили удары по жилым домам.