Звуки взрывов в Липецкой области объяснили обезвреживанием беспилотников

В Липецке слышны звуки взрывов — это спецслужбы продолжают обезвреживать найденные обломки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

«Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов», — успокоил горожан глава области.

Артамонов отметил, что безопасности жителей ничего не угрожает.

Накануне липчанам, эвакуированным в ПВР из-за угрозы беспилотников, разрешили вернуться в свои дома. В ПВР их обеспечили всем необходимым. Артамонов отметил, что Липецкая область вернулась к обычной жизни.