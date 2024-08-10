Звуки взрывов в Липецкой области объяснили обезвреживанием беспилотников

Артамонов: в Липецке взрывотехники продолжают обезвреживать обломки дронов ВСУ

Фото: РИА «Новости»

В Липецке слышны звуки взрывов — это спецслужбы продолжают обезвреживать найденные обломки украинских беспилотников. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Артамонов

«Наши взрывотехники продолжают обезвреживать найденные обломки вражеских беспилотников. Процесс под контролем специалистов», — успокоил горожан глава области.

Артамонов отметил, что безопасности жителей ничего не угрожает.

Накануне липчанам, эвакуированным в ПВР из-за угрозы беспилотников, разрешили вернуться в свои дома. В ПВР их обеспечили всем необходимым. Артамонов отметил, что Липецкая область вернулась к обычной жизни.

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