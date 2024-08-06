Обломки украинских беспилотников нашли на нескольких улицах Курска

Обломки беспилотников ВСУ нашли на улицах Курска, серьезных повреждений зданиям и сооружениям они не причинили. Об этом сообщил мэр города Игорь Куцак в своем Telegram-канале .

«На территории поликлиники на улице Дзержинского были найдены небольшие посторонние предметы. Администрация уведомила о происшествии службу 112», — сообщил градоначальник.

Обломки дронов также повредили автомобиль, припаркованный на улице Павлуновского. Части беспилотников обнаружили на улицах Чехова и Щемиловка, добавил Куцак, уточнив, что власти работают над заявками жителей о возможных повреждениях их имущества.

Глава Курска заверил, что администрация города окажет жителям всю необходимую помощь. Он призвал горожан не приближаться к обломкам ракет и беспилотников и не трогать их, так как они могут представлять опасность.

Над российскими территориями утром 6 августа системы ПВО сбили 22 украинских БПЛА.