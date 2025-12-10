Обломки «скоростной воздушной цели» упали на жилые дома в Воронеже

В результате падения обломков «скоростной воздушной цели» в левобережной части Воронежа повреждения получили несколько жилых домов, но серьезно пострадавших нет. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его данным, цель была сбита за пределами города.

В результате происшествия одному человеку с обострившимся на фоне стресса хроническим заболеванием оказали помощь на месте. У нескольких многоквартирных домов повреждены остекление и фасады. В одном малозаселенном доме произошло обрушение лестничной клетки на одном этаже.

Из этого здания временно эвакуировали 80 человек, для них организовали пункт временного размещения в образовательном учреждении. Также возникло и было оперативно ликвидировано возгорание в административном здании.

Падение обломков привело и к нарушению работы коммунальных сетей: повреждена линия электропередач, что вызвало перебои с электричеством на нескольких улицах, а также повреждены технологические элементы теплосетей. В ряде домов может наблюдаться снижение температуры теплоносителя. Специалисты приступили к восстановительным работам.

Силы противовоздушной обороны Минобороны России в среду за день сбили пять беспилотников, летевших в направлении Москвы.