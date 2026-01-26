Обломки сбитой ракеты ВСУ разрушили четыре частных дома в Брянской области

Богомаз: обломки украинской ракеты С-200 ранили женщину и разрушили четыре дома

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили над Клинцовским районом Брянской области зенитную управляемую ракету С-200. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз .

Он подчеркнул, что обломки запущенного украинскими боевиками снаряда упали на жилой сектор, где разрушили четыре дома и ранили мирную жительницу.

«Женщина получила ушиб мягких тканей. Пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь. По предварительной информации, четыре частных жилых дома разрушены», — заявил Богомаз.

Глава региона добавил, что частичные повреждения получили еще 50 частных домов. Кроме того, в двух многоэтажках взрывная волна выбила окна.

Ракетный обстрел Клинцовского района брянский губернатор назвал попыткой украинских террористов нанести бесчеловечный удар по мирным жителям.

В конце прошлой недели ВСУ провели массированный обстрел Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков заявил, что противник использовал для удара десятки ракет, включая снаряды HIMARS, а также большое количество беспилотников. В зону поражения попали 35 населенных пунктов, включая столицу региона.