Обломки сбитого дрона ВСУ упали на окраине Иванова

На окраине города Иванова на территории частного сектора рухнули обломки украинского беспилотника, обошлось без пострадавших. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Ивановской области со ссылкой на оперштаб.

По предварительной информации, в ряде частных домовладений выбило стекла.

Ответственные службы уже работают на месте. Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский поручил городской администрации оценить ущерб и устранить последствия после того, как упавшие обломки дрона обезвредят.

Жителям региона напомнили, что еще сохраняется режим опасности беспилотников. Население призвали соблюдать меры безопасности, быть бдительными.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 159 дронов ВСУ за последние 12 часов над Московской, Орловской, Курской, Тульской, Брянской, Тверской, Рязанской, Калужской и Белгородской областями. Больше всего сбили БПЛА в небе над Подмосковьем — 22.