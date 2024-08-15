Обломки ракет с кассетными боеприпасами упали на Льгов. Ранены четыре жителя

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили цели с кассетными боеприпасами над Льговом в Курской области. Упавшие обломки ранили четырех человек. Об этом в Telegram-канале сообщил глава города Алексей Клемешов.

Он уточнил, что двух пострадавших забрали в больницу врачи. Еще двоих отправили на амбулаторное лечение.

«Детей среди пострадавших нет. Повреждены дома, автомобили и спортивный объект. Оъбем ущерба уточняется», — заявил Клемешов.

Глава Льгова призвал горожан не приближаться к подозрительным объектам и вызывать спасателей. Тем, кто хочет покинуть населенный пункт, необходимо обратиться в администрацию города.

Клемешов добавил, что работа систем противовоздушной обороны продолжается.

Заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что зашедшие на территорию Курской области украинские боевики сменили тактику. Вместо планомерного захвата российского региона они рассредоточили свои силы и теперь «полезли со всех щелей». Алаудинов подчеркнул, что этот маневр не сработал — положение дел в области находится под контролем.