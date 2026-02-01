СК заявил об использовании ВСУ дронов НАТО для удара по поселку Сартана

Обломки произведенных в одной из стран НАТО ударных беспилотников нашли военные следователи при разборе завалов в поселке Сартана городского округа Мариуполь. Об этом заявил представитель ведомства в оперативной съемке, опубликованной редакцией программы «Вести Донецк» .

Он подчеркнул, что фрагменты и осколки летательных аппаратов отправят на экспертизу для выяснения, какое взрывное устройство использовали украинские боевики для атаки на поселок.

Следователь отметил, что в результате удара погибли один взрослый и ребенок 2020 года рождения. Ранения различной степени тяжести получил еще один несовершеннолетний, который сейчас находится в больнице.

Значительные повреждения получили жилые дома и припаркованные в квартале легковые автомобили местных жителей. Криминалист добавил, что под ударом оказался район, где нет никакой военной техники.

Об ударе запущенных украинскими боевиками беспилотников по мариупольскому поселку Сартана сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В зону поражения попали три жилых дома, взрывы их полностью разрушили. От полученных ранений на месте погибли женщина 1991 года рождения и шестилетний ребенок, еще один несовершеннолетний пострадал.