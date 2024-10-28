Обломки дрона взорвались на оживленном автомобильном кольце в Железногорске

Baza: под курском обломки БПЛА взорвались на оживленном автомобильном кольце

В Курской области произошло ЧП: на оживленном автомобильном кольце в Железногорске упали и взорвались обломки беспилотного летательного аппарата. Как сообщил Telegram-канал Baza , водителям, которые были в этот момент на дороге, повезло не попасть под удар.

На записи, оказавшейся в распоряжении Baza, видно, как части дрона падают в паре метров от проезжающих автомобилей и взрываются. Водители, судя по видеоматериалу, не запаниковали и продолжили движение.

Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о новом налете украинских БПЛА.

«Три уже сбиты в районе Железногорска», — написал он.

Ранее силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что сбиты шесть беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших.