Обломки дрона взорвались на оживленном автомобильном кольце в Железногорске
Baza: под курском обломки БПЛА взорвались на оживленном автомобильном кольце
В Курской области произошло ЧП: на оживленном автомобильном кольце в Железногорске упали и взорвались обломки беспилотного летательного аппарата. Как сообщил Telegram-канал Baza, водителям, которые были в этот момент на дороге, повезло не попасть под удар.
На записи, оказавшейся в распоряжении Baza, видно, как части дрона падают в паре метров от проезжающих автомобилей и взрываются. Водители, судя по видеоматериалу, не запаниковали и продолжили движение.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил о новом налете украинских БПЛА.
«Три уже сбиты в районе Железногорска», — написал он.
Ранее силы ПВО отразили атаку украинских дронов в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что сбиты шесть беспилотников. Обошлось без повреждений и пострадавших.