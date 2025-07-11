Обломки дрона упали на территории авиастроительного комплекса в Таганроге

В Таганроге обломки обезвреженного беспилотника обнаружили на территории Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева (ТАНТК). Об этом в Telegram-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

«Средствами мобильной группы был обезврежен БПЛА. Его обломки упали на территорию ТАНТК им. Г. М. Бериева», — написала она.

По данным Камбуловой, в результате ЧП никто не пострадал. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Минувшей ночью над регионами России сбили 155 украинских дронов. Больше всего БПЛА ликвидировали в Курской области — 53 аппарата. Под Брянском сбили 19 беспилотников, под Смоленском — 15, под Белгородом — 14. По 11 дронов уничтожили над Орловской областью и Московским регионом.