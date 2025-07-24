Обломки дрона рухнули на пляж в Севастополе

Развожаев: при атаке БПЛА в Севастополе осколки упали на пляж и школу

В результате атаки украинских беспилотников на Севастополь осколки упали на пляж и территорию школы в поселке Кача. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Дым, который видно на Северной стороне — это в результате падения осколков от сбитых БПЛА загорелась трава. Огонь локализовали, угрозы распространения нет», — написал он.

По словам Развожаева, обломки рухнули на пляж «Наш парус», на месте работают спецслужбы.

В Каче получили повреждения окна школы и двух соседних зданий, а также один легковой автомобиль. Никто из людей не пострадал.

Губернатор подчеркнул, что спасательные службы продолжают работу и призвал граждан сообщать об опасных находках по номеру 112.

Ранее силы противовоздушной обороны ликвидировали шесть украинских беспилотников над Севастополем.