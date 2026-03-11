Обломки дрона рухнули на частный дом в Сочи

Мэр Сочи Прошунин: в Адлерском районе обломки БПЛА упали на частный дом

Обломки украинского беспилотника разрушили крышу частного дома в Адлерском районе Сочи. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Андрей Прошунин.

«Угрозы жизни и здоровью хозяина дома нет, госпитализация не потребовалась. Обязательно поможем сочинцу восстановить жилье», — написал он.

Прошунин констатировал, что ситуация с атаками БПЛА остается сложной. В течение вторника режим опасности вводили дважды и пока не отменили.

«На протяжении этого периода в аэропорту действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Благодарен руководителям сферы гостеприимства, которые помогают разместить пассажиров», — добавил мэр Сочи.

В ночь на 11 марта над федеральной территории Сириус и Сочи прогремела серия взрывов, средства противовоздушной обороны отражали массированную атаку беспилотных летательных аппаратов.