Обломки дрона проломили крышу жилого дома в Ростовской области

Обломки украинского БПЛА упали на частный жилой дом в городе Белая Калитва. В результате два человека получили ранения, сообщил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Он отметил, что обломки беспилотника разрушили крышу, также в жилище произошел пожар. Осколочные ранения получили два местных жителя. Прибывшая на место бригада скорой оказывает им первую медицинскую помощь.

На месте ЧП работают экстренные службы. Пожарные тушат огонь.

Дежурные средства ПВО продолжают отражать воздушную атаку ВСУ в Ростовской области. Губернатор подчеркнул, что информация о последствиях удара уточняется.

Ранее при атаке БПЛА в Волгограде пенсионер получил ранение от осколков оконного стекла. Власти Волгоградской области уточнили, что пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни нет.