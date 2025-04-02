Обломки дрона и его двигатель упали на крышу многоэтажки в Курске

Хинштейн: в Курске двигатель и обломки сбитого дрона упали на крышу многоэтажки

В Курске в результате атаки ВСУ обломки сбитого беспилотника упали на многоквартирный жилой дом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Обломки сбитого дрона и его двигатель упали на крышу здания по улице Чехова. По словам Хинштейна, никто не пострадал, а жизни и здоровью людей ничего не угрожает.

Тем не менее власти решили временно переселить 60 жителей пострадавшего дома на время работы пиротехников. На месте происшествия находятся глава Курска Игорь Куцак, сотрудники МЧС и аварийных служб. Всех жителей дома обеспечивают необходимой помощью.

Системы ПВО региона продолжают работать в усиленном режиме. Местных жителей призвали сохранять спокойствие, но не игнорировать правила безопасности.

Ранее местные жители сообщали о нескольких вспышках и взрывах над городом. Некоторые слышали звук моторов беспилотника.