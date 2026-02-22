Обломки БПЛА упали в районе деревни и коттеджного поселка под Истрой

Фрагменты двух сбитых на подлете к Москве беспилотников упали в лесу в районе коттеджного поселка «Калинка» и вблизи деревни Глебово-Избище. Об этом в своем телеграм-канале написала глава муниципального округа Истра Татьяна Витушева.

Оперативные службы прибыли на место ЧП. Они приступили к поискам фрагментов дронов и взрывоопасных элементов.

«В случае, если вы найдете сбитый БПЛА или его обломки, то к ним нельзя ни в коем случае прикасаться», — подчеркнула Витушева.

Она добавила, что около БПЛА также запрещается использовать мобильники, радиоаппаратуру и устройства GPS.

Ранее в Московском регионе за час уничтожили 10 украинских беспилотников. Военные отразили атаку в период примерно с 15:10 до 16:10. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, сообщил, что к местам падения аппаратов прибыли специальные службы.

На фоне налета БПЛА в Москве и Подмосковье ввели ограничения на работу воздушных гаваней. Прием и выпуск самолетов приостановили аэропорты Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский.