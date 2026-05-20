Обломки БПЛА упали на недостроенный дом в Ростове-на-Дону, пострадал человек

В ходе отражения дневной атаки украинских беспилотников обломки БПЛА самолетного типа упали на строящийся многоквартирный дом в Ростове-на-Дону, пострадал один человек. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Обломки беспилотника повредили верхние этажи недостроенной многоэтажки в Первомайском районе. Возгорания в помещениях не произошло.

«В Ростове-на-Дону пострадал человек в результате попадания обломком БПЛА в 24-этажный, не введенный в эксплуатацию дом. Мужчина получил ранение средней тяжести», — написал глава региона.

Пострадавшему оказывают медицинскую помощь в больнице города, добавил Слюсарь.

Беспилотники днем атаковали Ростов-на-Дону и Каменск-Шахтинский, а также четыре района области: Зерноградский, Сальский, Миллеровский, Семикаракорский.

В Нижегородской области из-за атаки БПЛА загорелись два промышленных объекта. Ночью и в утренние часы в регионе уничтожили 30 беспилотников.