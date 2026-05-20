Два промышленных объекта загорелись в Нижегородской области после атаки БПЛА

Два промышленных объекта загорелись посла атаки украинских беспилотников на Нижегородскую область. Подробности в мессенджере «Макс» сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

«Ночью и в утренние часы в Нижегородской области сбито 30 БПЛА. <...> Падение обломков вызвало повреждение с последующим горением двух промышленных объектов в Кстовском районе», — отметил глава области.

Никитин подчеркнул, что работал в штабах на объектах. Тушением пожара и ликвидацией последствий возгорания занимаются специалисты. В целях безопасности школы района перевели на дистанционный режим обучения.

Дежурные системы ПВО за ночь с 19 на 20 мая сбили 273 украинских беспилотника. Под удар попали более 20 регионов России.