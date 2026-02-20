Обломки БПЛА рухнули возле торгового центра «Меридиан» в Краснодаре

Обломки беспилотника упали рядом с торговым центром «Меридиан» в Краснодаре. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края .

По его данным, фрагменты БПЛА рухнули в частном секторе, на место сразу прибыли оперативные и специальные службы. Позднее уточнили, что обломки упали в промзоне на улице Новороссийской возле гаражного кооператива, рядом расположены многоквартирные и частные дома.

В результате происшествия пострадал один человек — он получил порезы от осколков стекла. Медики оказали ему помощь на месте.

Осколки повредили газовую трубу, после чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали. В близлежащих домах выбило несколько окон, повредило восемь автомобилей.

Глава Краснодара Евгений Наумов подтвердил информацию о падении обломков после отражения атаки. Он уточнил, что экстренные службы, среди которых газовая служба и скорая помощь работают на месте, а жителей призвал не приближаться к фрагментам беспилотника и не публиковать кадры работы ПВО.

По данным Shot, обломки также упали возле гимназии, над районом наблюдался густой дым. Телеграм-канал утверждает, что атака беспилотников на город продолжалась, однако официальных подтверждений этой информации не поступало.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ атаковали больницу в селе Воронок.