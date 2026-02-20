ВСУ атаковали больницу в Брянской области

ВСУ атаковали больницу в селе Воронок Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале .

Целенаправленный удар боевики нанесли FPV-дронами.

«Пострадавших нет. Повреждено здание больницы, полностью уничтожен медицинский легковой автомобиль», — уточнил он.

На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

Это не первая атака за день. В пятницу, 20 февраля, украинские военные атаковали FPV-дронами поселок Суземка, получил ранение мужчина. Осколки повредили и два автомобиля.

Накануне два мирных жителя пострадали во время атаки БПЛА со стороны ВСУ в Брянской области.