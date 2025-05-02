Обломки БПЛА рухнули в ставропольском селе
Губернатор Владимиров: в селе Московском Ставропольского края упали сбитые дроны
Фрагменты сбитых украинских беспилотников рухнули в селе Московском Ставропольского края. В результате ЧП никто не пострадал, заявил в своем Telegram-канале губернатор Владимир Владимиров.
По его словам, инфраструктура населенного пункта из-за падения обломков не пострадала.
«Все системы действуют в обычном режиме. По поводу инцидента задействованы все необходимые службы», — отметил глава Ставропольского края.
Он также обратился к местным жителям с просьбой не выкладывать в Сеть фото и видео с полетом или уничтожением беспилотников.
В ночь на 2 мая над российскими регионами средства ПВО нейтрализовали более 120 БПЛА. Большую часть военные ликвидировали над Крымом и Черным морем. Атаки также зафиксировали в Краснодарском крае, Орловской, Брянской и Белгородской областях и над Азовским морем.