Кондратьев: обломки БПЛА повредили жилой дом в Анапе, пострадали два человека

Обломки сбитых беспилотников повредили жилой дом в Анапе, ранения получили два человека. Об этом в телеграм-канале сообщил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«В Анапе обломки БПЛА повредили жилой дом, пострадали два человека. Им оказали медицинскую помощь без госпитализации», — отметил губернатор.

В Геленджике повреждения получили три частных домовладения, ранены два человека, добавил Кондратьев. Их оперативно доставили в медицинское учреждение.

Кроме того, в поселке Волна Темрюкского района обломки БПЛА рухнули во дворе частного дома.

«Пострадал один человек. Врачи делали все возможное, но, к сожалению, спасти мужчину не удалось», — заключил он.

Ранее более 20 беспилотников уничтожили силы ПВО при попытке атаковать Севастополь. Обломки вызвали несколько возгораний на земле.