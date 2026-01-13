В Таганроге ввели режим ЧС на двух предприятиях после атаки БПЛА

После атаки беспилотников в Таганроге ввели режим ЧС на территории двух предприятий и двух домов. Об этом в телеграм-канале сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она отметила, что прошло внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. На них привели отчеты об обстановке.

«Приняли решение о введении локального режима ЧС с 09:00 в отношении пяти объектов, получивших наибольшие повреждения: два предприятия, два МКД, одно учебное заведение», — написала Камбулова.

По ее словам, рабочая группа начала обход поврежденных домов. Специалисты приступили к закрытию теплового контура.

До этого глава города заявила, что в результате атаки беспилотников пострадали пять жилых домов, три индивидуальных жилищных строительства, два промышленных предприятия и шесть машин. На места ЧП выехали сотрудники оперативных служб, начали устранять последствия происшествия.