Обломки беспилотника рухнули на территории предприятия под Волгоградом

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — уточнил он.
В результате случившегося никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не выявили. На месте падения обломков сейчас работают оперативные службы.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщил, что причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.
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