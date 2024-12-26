Обломки беспилотника рухнули на территории предприятия под Волгоградом

Обломки одного из сбитых над Волгоградской областью украинских беспилотников упали на территории промпредприятия. Об этом заявил губернатор региона Андрей Бочаров .

«Обломки одного БПЛА упали на территорию промпредприятия в Котовском районе, не затронув основные пункты производства и не вызвав возгорание», — уточнил он.

В результате случившегося никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры также не выявили. На месте падения обломков сейчас работают оперативные службы.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло ранее сообщил, что причиной пожара в торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков беспилотного летательного аппарата.