Обломки беспилотника повредили крышу предприятия в Воронеже

Гусев сообщил о падении обломков беспилотника на крышу завода в Воронеже

Обломки одного из сбитых ночью украинских беспилотников упали на крышу предприятия в Воронеже, повредив ее. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram-канале .

Возгорания, по его словам, при этом не произошло. Еще четыре вражеских дрона сбили за пределами областного центра, не допустив разрушений.

В результате происшествий никто из военнослужащих или жителей области не пострадал.

Гусев предупредил жителей региона, чтобы они ни в коем случае не приближались к лежащим БПЛА или их обломкам. Вместо этого следует срочно звонить в экстренные службы.

Также за ночь, по данным Министерства обороны, удалось сбить 12 украинских беспилотников над Курской областью и еще один — над Белгородской.