Обломки беспилотника обнаружили в одном из округов Москвы

Днем 31 января в деревне Пучково Троицкого административного округа обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом 360.ru сообщил источник.
На место ЧП выехали взрывотехники, подробная информация уточняется.
Минобороны России ранее сообщало, что в течение прошлой ночи силы ПВО сбили 49 украинских дронов над российской территорией.
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Всероссийский турнир по конькобежному спорту пройдет в Коломне 1 февраля
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Митинг в память о защитниках Сталинграда прошел в Богородском округе
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