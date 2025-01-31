Обломки беспилотника обнаружили в одном из округов Москвы

Источник 360.ru: в деревне Пучково нашли обломки БПЛА

Фото: РИА «Новости»

Днем 31 января в деревне Пучково Троицкого административного округа обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата. Об этом 360.ru сообщил источник.

На место ЧП выехали взрывотехники, подробная информация уточняется.

Минобороны России ранее сообщало, что в течение прошлой ночи силы ПВО сбили 49 украинских дронов над российской территорией.

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