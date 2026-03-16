Обломки беспилотника обнаружили на территории гимназии в Костроме

Обломки украинского дрона обнаружили на территории гимназии № 28 в Костроме. Оперативные службы приняли решение ликвидировать взрывоопасный предмет на месте, сообщил в мессенджере МАХ губернатор региона Сергей Ситников.

В Костроме ввели режим повышенной готовности, жителей близлежащих к гимназии домов временно эвакуировали.

«В целях обеспечения безопасности людей в Костроме проводят мероприятия по кратковременной эвакуации. Жителей домов рядом со старым корпусом гимназии № 28 автобусом на некоторое время перевезли в лицей № 34. Для людей организован чай, созданы все необходимые условия», — отметил глава региона.

Ситников попросил горожан отнестись с пониманием к кратковременным трудностям. Ликвидировать обломки беспилотника будут на месте. Губернатор поручил после операции провести обход жилых домов, чтобы проверить, не нанесен ли ущерб имуществу горожан.

Системы ПВО сбили в ночь на 16 марта 145 беспилотников ВСУ над регионами России. Над Костромой ликвидировали три дрона.