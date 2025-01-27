Областной праздник прошел в День студента в Серпухове
Яркое интересное мероприятие «ЗАЧЕтный парк» состоялось в парках имени Олега Степанова, «Питомнике» и Принарском. Для молодежи подготовили насыщенную программу активностей.
Посетители парков поучаствовали в интерактивах, квизах и викторинах на студенческую тему: они тянули экзаменационные билеты, выходили к доске, пользовались словарями и шпаргалками, получали стипендию и даже ходили в столовую. Работала фотовыставка «Студенты разных поколений». Молодые люди активно провели время и на катке.
Кроме того, специалисты Центра по профориентации и трудоустройству молодежи поделились с ребятами ценными советами по трудоустройству, которые пригодятся им в будущем.
В День студента добровольческое объединение из Чехова совместно с Серпуховским местным отделением «Волонтеров-медиков» организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей. В нем приняли участие студенты филиала областного медицинского колледжа. В Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей ребята узнали все тонкости изготовления окопных свечей. Теперь они смогут самостоятельно создать этот необходимый источник тепла для наших бойцов.