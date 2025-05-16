Сегодня 11:12 Областной этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0» начался в Подольске 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации Подольска Спецоперация

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Торжественное открытие двухдневного регионального этапа всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» прошло в Подольске. Состязания собрали более 500 юнармейцев со всего Подмосковья.

На церемонии открытия участников приветствовали глава Подольска Григорий Артамонов, первый заместитель министра информации и молодежной политики Подмосковья Ольга Гребенщикова, руководитель отделения «Юнармии» Московской области Евгений Лукошников, председатель совета депутатов округа Алексей Никулин и другие почетные гости.

Символично, что в этом году местом проведения военно-патриотической игры стала школа, которой присвоено имя участника спецоперации, кавалера Ордена мужества Дмитрия Зернова. Преподаватель физкультуры в Федюковской школе занимал должность заместителя директора по безопасности и руководил юнармейским отрядом. Дмитрий Зернов отправился добровольцем на фронт в самом начале СВО. Героически погиб под Луганском 23 июля, прикрывая своих боевых товарищей.

Григорий Артамонов пожелал подольским юнармейцам успешного выступления. За два дня ребятам предстоит показать свои знания и навыки в инженерной, строевой и тактико-специальной дисциплинах, истории и основах медицины, управлении беспилотниками. Победители будут представлять Московскую область на следующем этапе соревнований, который пройдет в июне.