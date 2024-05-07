Спецоперация 07 мая 2024, 13:39 Обязательно освободить Харьков и Одессу. Кадыров — о целях СВО в мае Кадыров: в мае обязательно надо освободить Одессу и Харьков РИА «Новости»

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В течение мая России следует приложить усилия по решению задач спецоперации, в частности, обязательно освободить Одессу и Харьков. С таким заявлением глава Чечни Рамзан Кадыров выступил в эфире телеканала «Россия 1».

По оценке политика, в мае следует «забирать ближайшую территорию», обязательно изгнать ВСУ из Одессы и Харькова.

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«Я считаю, что нужно более активнее нападать, бить надо жестко, пока есть время, вот в этот месяц, нужно забирать ближайшую территорию. Обязательно надо Одессу, Харьков забрать», — указал он.

После этого нужно заставить президента Украины подписать бумаги, которые необходимы и для безопасности России, и для русскоязычного населения, которое проживает на территории Украины.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер ранее допустил, что ВСУ потеряют Харьков уже в ближайшее время. Приведет к этому, по его словам, полное уничтожение систем ПВО российскими военными в районе города.