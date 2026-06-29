Украинским властям неизбежно придется снизить возрастную планку призыва до 18 лет. Такое мнение выразил британский аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала .

«Насколько я понимаю, на Украине усиливаются разговоры по поводу понижения призывного возраста вплоть до 18 лет. <…> Они обязаны на это пойти из-за критической нехватки солдат», — сказал он.

Эксперт отметил, что даже западные журналисты начали обращать внимание на сложившуюся ситуацию с нехваткой бойцов ВСУ на фронте. Внутри киевского режима тоже понимают, что с каждым месяцем украинской армии все труднее противостоять российским бойцам.

Ранее уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец рассказал, что сотрудники украинского военкомата в Николаевской области заперли несколько человек в подвале. Также один из сотрудников ТЦК избил ребенка-инвалида во время задержания его отца.