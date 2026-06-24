Военком на Украине избил ребенка-инвалида во время мобилизации его отца

Сотрудники украинского военкомата в Николаевской области заперли нескольких граждан в подвале. Один из представителей ТЦК также избил ребенка-инвалида во время задержания его отца, рассказал уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец.

Чиновник пришел на проверку в ТЦК после жалобы местного жителя. Его брату при задержании сломали ребра. После этого мужчину заперли на сборном пункте и удерживали без связи 18 дней. Правозащитники приехали в центр и выяснили, что этот случай не единственный.

Силовики в тот же день схватили отца несовершеннолетнего инвалида. При задержании полицейский сильно ударил мальчика ногой. Подростка бросили одного на улице вечером. Из-за сильного стресса у ребенка-диабетика резко ухудшилось здоровье.

Представителям омбудсмена удалось вызволить из военкомата шесть человек. Сотрудники ТЦК не имели права их забирать. Среди освобожденных оказались тяжелобольные.

Ранее в Киеве сотрудники ТЦК вытащили мужчину из автобуса и мобилизовали