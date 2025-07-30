Центр специальной подготовки военнослужащих по контракту «Витязь» в Балашихе находится в 10 километрах от Москвы. Под руководством опытных наставников подопечные осваивают тактическую и медицинскую подготовку. О том, какие преимущества дает обучение в центре, расскажем в нашем материале.

На территории учебно-тренировочной базы находятся тир, спортзал, полоса препятствий и учебные классы. Контрактников обеспечивают всем необходимым: от документов до одежды.

В центре «Витязь» работают профессионалы и ветераны СВО. Подготовкой контрактников руководит Герой России Сергей Лысюк.

Во время тренировок подопечные занимаются на всей площади учреждения, а некоторые занятия проводят в лесу, который примыкает к центру.

При подписании контракта военнослужащим назначают единовременную выплату в размере трех миллионов рублей, а минимальное жалование за год составляет 5,5 миллиона. Им доступны социальные гарантии и меры поддержки, которые также распространяются на близких родственников.

Записаться на военную службу можно через «Госуслуги».

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77.

Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.