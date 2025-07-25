Льготы и реабилитация. Как в Подмосковье поддерживают военнослужащих по контракту

Денежные выплаты, освобождение от налогов и помощь при трудоустройстве. Эти и другие меры поддержки предоставляют военнослужащим, подписавшим контракт. Им доступны федеральные и региональные льготы. Подробнее о них — в нашем материале.

Налоговые льготы для участников СВО

Подписавшие контракт военнослужащие могут рассчитывать на налоговые льготы. Так, их освобождают от уплаты НДФЛ за материальную помощь от работодателя, а также полученные безвозмездно средства и имущество.

Налог также не нужно платить на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. При этом от уплаты освобождают только одно транспортное средство.

Контрактникам предоставляют освобождение и от налога на имущество — на один объект каждого вида.

Образование для контрактников

Подписавшим контракт студентам предоставляют академический отпуск. В рамках квоты и приналичии свободных мест они могут перейти на с платного бесплатное обучение. В колледжи бойцов принимают вне очереди.