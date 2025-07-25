Льготы и реабилитация. Как в Подмосковье поддерживают военнослужащих по контракту

Поддержка военнослужащих по контракту в Подмосковье: какие льготы положены?

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Денежные выплаты, освобождение от налогов и помощь при трудоустройстве. Эти и другие меры поддержки предоставляют военнослужащим, подписавшим контракт. Им доступны федеральные и региональные льготы. Подробнее о них — в нашем материале.

Налоговые льготы для участников СВО

Подписавшие контракт военнослужащие могут рассчитывать на налоговые льготы. Так, их освобождают от уплаты НДФЛ за материальную помощь от работодателя, а также полученные безвозмездно средства и имущество.

Налог также не нужно платить на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. При этом от уплаты освобождают только одно транспортное средство.

Контрактникам предоставляют освобождение и от налога на имущество — на один объект каждого вида.

Образование для контрактников

Подписавшим контракт студентам предоставляют академический отпуск. В рамках квоты и приналичии свободных мест они могут перейти на с платного бесплатное обучение. В колледжи бойцов принимают вне очереди.

Церемония вручения наград Московской области и знаков отличия Губернатора Московской области
Фото: Церемония вручения наград Московской области и знаков отличия Губернатора Московской области/Медиасток.рф

Кроме того, в регионе действует кадровая программа «Герои Подмосковья», в рамках которой можно получить необходимые навыки и знания для работы на государственной службе. Участников учат методам управления, командной работе и личностному развитию. Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев».

Льготы в образовании также действуют для детей участников СВО. Так, их без очереди зачисляют в дошкольные учреждения, а также обеспечивают бесплатным горячим питанием. Летом таким ребятам предоставляют путевки в лагерь «Литвиново».

Медицинская помощь и реабилитация

Контрактники могут бесплатно получить услуги по протезированию зубов, обратившись в медучреждение со справкой об участии в спецоперации. За счет государства бойцы регулярно проходят медосмотры и получать все необходимые лекарства.

При получении травм и ранений военнослужащим положена выплата от 100 тысяч до трех миллионов рублей.

Реабилитацию военные проходят в современном центре «Ясенки» и других учреждениях.

Андрей Воробьев навестил бойцов в реабилитационном центре «Ясенки»
Фото: Андрей Воробьев навестил бойцов в реабилитационном центре «Ясенки»/Медиасток.рф

Записаться на военную службу можно через «Госуслуги».

Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77

Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.

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