Льготы и реабилитация. Как в Подмосковье поддерживают военнослужащих по контракту
Поддержка военнослужащих по контракту в Подмосковье: какие льготы положены?
Денежные выплаты, освобождение от налогов и помощь при трудоустройстве. Эти и другие меры поддержки предоставляют военнослужащим, подписавшим контракт. Им доступны федеральные и региональные льготы. Подробнее о них — в нашем материале.
Налоговые льготы для участников СВО
Подписавшие контракт военнослужащие могут рассчитывать на налоговые льготы. Так, их освобождают от уплаты НДФЛ за материальную помощь от работодателя, а также полученные безвозмездно средства и имущество.
Налог также не нужно платить на автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил. При этом от уплаты освобождают только одно транспортное средство.
Контрактникам предоставляют освобождение и от налога на имущество — на один объект каждого вида.
Образование для контрактников
Подписавшим контракт студентам предоставляют академический отпуск. В рамках квоты и приналичии свободных мест они могут перейти на с платного бесплатное обучение. В колледжи бойцов принимают вне очереди.
Кроме того, в регионе действует кадровая программа «Герои Подмосковья», в рамках которой можно получить необходимые навыки и знания для работы на государственной службе. Участников учат методам управления, командной работе и личностному развитию. Проект стал продолжением федеральной программы «Время Героев».
Льготы в образовании также действуют для детей участников СВО. Так, их без очереди зачисляют в дошкольные учреждения, а также обеспечивают бесплатным горячим питанием. Летом таким ребятам предоставляют путевки в лагерь «Литвиново».
Медицинская помощь и реабилитация
Контрактники могут бесплатно получить услуги по протезированию зубов, обратившись в медучреждение со справкой об участии в спецоперации. За счет государства бойцы регулярно проходят медосмотры и получать все необходимые лекарства.
При получении травм и ранений военнослужащим положена выплата от 100 тысяч до трех миллионов рублей.
Реабилитацию военные проходят в современном центре «Ясенки» и других учреждениях.
Записаться на военную службу можно через «Госуслуги».
Горячая линия по вопросам о службе по контракту: +7 495 990-77-77
Подробности о выплатах и льготах — на сайте контрактмо.рф.