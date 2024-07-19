Обещанные Западом истребители F-16 так и не долетели до Украины

Зеленский: Запад до сих пор не поставил Украине обещанные истребители F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обещанные Западом американские истребители F-16 до сих пор не прибыли в страну. Об этом он рассказал в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

«Прошло 18 месяцев, а истребители до нас так и не дошли», — заявил украинский лидер.

При этом Зеленский поблагодарил западных союзников за то вооружение, которое Украина получила.

Относительно истребителей он добавил, что ВСУ они необходимы, так как помогут украинским боевикам противостоять господству России в воздухе и «разблокировать небо».

Зеленский также высказался о возможной победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, отметив, что в этом случае сотрудничество для Киева окажется тяжелой работой, но власти страны «трудолюбивые».

Ранее в Польше назвали российское оружие, способное уничтожить истребители F-16 на Украине. Им станут самолеты-перехватчики МиГ-31 в модернизированной версии БМ, первая партия которых уже была поставлена ВКС России.