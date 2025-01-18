«Если Украина захочет». Блинкен назвал условие для завершения конфликта

Блинкен назвал желание Украины закончить конфликт условием для мира с Россией

Уходящий с поста госсекретаря США Энтони Блинкен рассказал, какое условие поможет Украине заключить хорошую сделку с Россией. Его слова привело РИА «Новости».

«Я думаю, что будущая администрация в состоянии, если Украина этого захочет и сделает такой выбор, помочь ей договориться о хорошей сделке», — отметил он.

Блинкен предположил, что Россия якобы может снова атаковать после передышки. Поэтому, по мнению госсекретаря, главным условием соглашения должна стать уверенность, что такого развития событий не будет.

Энтони Блинкена сменит Марко Рубио, который заявлял, что окончание украинского конфликта должно стать одним из приоритетов американской политики.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем. Политики сошлись во мнении, что конфликт на Украине затянулся, поэтому нужно искать путь к скорому миру.