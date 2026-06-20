Оберег из алтайского кедра спас жизнь бойцу на СВО

Подаренный отцом сослуживца амулет из алтайского кедра «Знак солнца» спас бойца спецоперации от смерти, защитив от осколка вражеского снаряда. Об этом сообщило отделение Народного фронта по Республике Алтай в соцсети «ВКонтакте» .

Представители НФ рассказали, что узнали о бойце с позывным Трофим во время доставки гуманитарного груза «за ленточку». Мужчина заключил контракт в октябре 2024 года, а уже в следующем месяце получил ранение.

«От гибели его спас подаренный отцом сослуживца амулет „Знак солнца“, который принял на себя осколок вражеского снаряда, и теперь боец всегда носит его с собой», — уточнили в Народном фронте.

В реготделении НФ отметили, что эти обереги уже доказали свою чудодейственную мощь. Такие амулеты теперь получат российские воины на Донецком направлении.

Прошлой весной боец СВО выжил в бою благодаря паспорту в нагрудном кармане. Документ принял на себя основной удар при вражеском обстреле, когда осколок боеприпаса попал в грудь мужчине.