Публикации в ряде зарубежных СМИ о планах украинской армии начать новое наступление в Брянской и Белгородской областях являются просто играми. Об этом Lenta.ru заявил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По словам политика, у противника должны быть «силенки», чтобы осуществить такие планы. Джабаров усомнился, что у ВСУ есть необходимые ресурсы.

«Украина может готовить что угодно. Но для такого нужны силенки, а у Украины их почти не осталось, поэтому не воспринимаю это всерьез. Им бы лишь удержаться на тех местах, где они находятся сейчас. Все это лишь игры, я думаю», — сказал он.

Ранее лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич отметил, что российские военные готовы к вероятному наступлению ВСУ в приграничной зоне. По его словам, киевский режим может захотеть показать западным хозяевам «хоть какой-то результат».