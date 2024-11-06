Западные СМИ сообщили, что украинская сторона намерена провести наступление в приграничной с Россией зоне. В беседе с ОТР ситуацию прокомментировал бывший член Совфеда РФ и лидер Российского Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.

По его словам, власти Украины могут решиться на такой шаг в попытке продемонстрировать хоть какой-то результатам «западным хозяевам».

«И Зеленский (Владимир Зеленский — прим. ред.), и вся его вот эта банда, по-другому не назовешь, они не будут считаться ни с людьми, ни с ресурсами, ни со своей страной. Они понимают, что под ними горит земля», — заявил Клинцевич.

Он отметил, что ВС РФ готовы к возможному наступлению ВСУ.