«Нужен как воздух». В Раде признали важность для Украины меморандума России
Дубинский: меморандум РФ позволит перезапустить политический процесс на Украине
Положения российского меморандума, переданного украинской делегации на переговорах в Стамбуле, предусмотрели перезапуск политического процесса. Это крайне важно для Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.
Парламентарий отметил, что российский меморандум содержит ожидаемые для Киева пункты.
«От отмены ВП (военного положения — прим. ред.) и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий, и освобождения политзаключенных. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух», — написал он.
Дубинский убежден, что в стране необходимо провести выборы. В противном случае Украина и ее народ могут понести еще большие потери.
До этого в Германии отметили, что президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди простых украинцев и солдат ВСУ, писало издание Ura.ru.
Ранее американский публицист Стив Бэннон прокомментировал атаку дронов ВСУ по военным аэродромам России за день до переговоров в Стамбуле. По его словам, это поставило под угрозу возможность продолжения диалога.