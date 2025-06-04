Положения российского меморандума, переданного украинской делегации на переговорах в Стамбуле, предусмотрели перезапуск политического процесса. Это крайне важно для Украины, заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале .

Парламентарий отметил, что российский меморандум содержит ожидаемые для Киева пункты.

«От отмены ВП (военного положения — прим. ред.) и назначения выборов, до запрета националистической идеологии и партий, и освобождения политзаключенных. Это предложение перезапуска политического процесса, который необходим Украине, как воздух», — написал он.

Дубинский убежден, что в стране необходимо провести выборы. В противном случае Украина и ее народ могут понести еще большие потери.

До этого в Германии отметили, что президент Украины Владимир Зеленский начал терять поддержку среди простых украинцев и солдат ВСУ, писало издание Ura.ru.

Ранее американский публицист Стив Бэннон прокомментировал атаку дронов ВСУ по военным аэродромам России за день до переговоров в Стамбуле. По его словам, это поставило под угрозу возможность продолжения диалога.