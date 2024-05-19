Нуланд назвала Харьков российским городом | 360°

Спецоперация 19 мая 2024, 20:38 Нуланд назвала Харьков российским городом Бывший замгоссекретаря Нуланд назвала Харьков «вторым российским городом» Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Бывший заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в беседе с журналистами телеканала ABC News о помощи Украине назвала Харьков «вторым российским городом». Она отметила, что было бы «справедливым» разрешить Киеву атаковать российские базы.

В интервью телеканалу Нуланд заявила, что Россия якобы допускает эскалацию конфликта «атаками на второй российский город Харьков», не находящийся на линии фронта.

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Экс-дипломат подчеркнула, что считает справедливым, если бы США «разрешили» Украине атаковать российские пункты запуска ракет.

Российская армия продвинулась в глубину обороны ВСУ на Харьковском направлении. Украина потеряла около 230 боевиков, два бронеавтомобиля, 10 пикапов, САУ «Гвоздика» и боевую машину РСЗО «Град».