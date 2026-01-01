Атака дронов ВСУ в Херсонской области в новогоднюю ночь показывает звериную жестокость киевских властей, которой нет оправдания. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в Telegram-канале.

Она отметила, что именно киевская верхушка приняла решение об убийстве безоружных людей в праздничную ночь.

«Мы имеем дело с абсолютным нравственным уродством. С созданиями, органически лишенными связи с внутренним нравственным законом, которым наделил Господь человека», — подчеркнула Матвиенко.

Председатель СФ добавила, что у подобных людей не должно быть никакого политического будущего.

ВСУ ударили по зданию кафе в селе Хорлы Каланчакского муниципального округа практически под бой курантов. Погибли более 20 человек.