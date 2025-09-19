Новый тротуар на улице Лорха обустроили по просьбе ветерана СВО в Люберцах

Новый тротуар на улице Лохра в поселке Красково обустроили по просьбе ветерана СВО Романа Салихова. Решение приняли после обращения военнослужащего к главе округа Владимиру Волкову.

Роман Салихов отправился в зону СВО в ноябре 2022 года. В марте 2024 года он получил ранение и по сей день проходит реабилитацию. Роман обратился к главе Владимиру Волкову во время проверки создания доступной среды.

Тротуар приводили в порядок поэтапно: сначала удалили старое покрытие и выровняли основание, затем проверили долговечность грунта, а после установили бордюр из прочного бетона.

«Чтобы адаптация бойцов к мирной жизни проходила максимально комфортно, совместно с люберецким отделением Ассоциации ветеранов СВО Подмосковья особое внимание уделяем созданию доступной среды. В домах ветеранов управляющие компании ранее смонтировали удобные пандусы, выполнили необходимые работы в подъездах, сделали понижения бордюров во дворах», — отметил глава Владимир Волков.

По поручению главы в округе создают доступную среду для ветеранов СВО. Во дворах, где проживают военнослужащие в статусе инвалида, обустраивают парковочные места. Для организации пространства необходимо обратиться в Ассоциацию ветеранов СВО Подмосковья по телефону: 8 (498) 659-89-79.