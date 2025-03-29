Военную технику ВСУ с обновленным тактическим знаком обнаружили в зоне спецоперации. Он состоит из трех стрелок, помещенных в белый квадрат, сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, танки с новым тактическим обозначением уничтожили в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике. Попытку прорыва на этом участке пытались осуществить подразделения 24-й бригады ВСУ имени Короля Данила.

Авторы канала напомнили, что летом 2024 года перед вторжением в Курскую область украинские боевики использовали знак в виде белого треугольника.

Ранее стало известно, что один из захвативших село Гуево в Курской области боевиков мог обучаться в частной морской школе Gordonstoun sail training. В свое время в ней учился король Карл III. Российские военнослужащие увидели на одежде убитого украинца нашивку известного в Британии заведения.