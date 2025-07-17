RS: ради мира Запад может разместить оружие для ВСУ в приграничных странах

Ради достижения мира на Украине Запад может разместить необходимое для нее вооружение в приграничных странах. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft .

«Решение состоит в создании ряда запасов оружия от Запада, которые будут храниться за пределами территории Украины у других стран и передаваться временно подразделениям ВСУ в случае будущих боевых действий», — отметили журналисты.

Авторы материала добавили, что инициатива будет подразумевать обучение боевиков ВСУ в использовании оружия, находящегося в соседних государствах.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал повестку возможного третьего раунда переговоров с Украиной. По его словам, в новой встрече сторонам предстоит обсудить меморандумы по урегулированию при посреднических усилиях представителей Соединенных Штатов Америки.