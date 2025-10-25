Новый отдел поддержки участников СВО и их семей открыли в Мытищах

В городском округе Мытищи создан отдел поддержки участников СВО и их семей. В нем специалисты проконсультируют по мерам социальной поддержки, льготам, выплатам для участников и ветеранов боевых действий СВО и членов их семей.

В отделе помогут во взаимодействии с региональным отделением Госфонда «Защитники Отечества», Ассоциацией ветеранов СВО, Центром поддержки семей участников СВО, социальными, некоммерческими и добровольческими организациями.

Кроме того, здесь окажут содействие в получении медицинской помощи — направление на лечение и в реабилитационные центры, быстрая запись к врачу, психологической помощи — направление и запись на психологическое консультирование, юридической помощи — направление или личное сопровождение на консультацию, помощи в трудоустройстве — взаимодействие с Кадровым центром Подмосковья и других видов помощи, не относящихся к социальным услугам.

Отдел поддержки участников СВО и их семей администрации расположен на Новомытищинском проспекте, дом 36/7. Телефон: 8 495 583-73-73.