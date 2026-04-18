Новый мемориал откроется в Мытищах

В Мытищах на территории Храма Рождества Христова началось обустройство мемориала, посвященного бойцам специальной военной операции. При выборе места власти опирались на мнение мытищинских участников СВО и их семей.

Было решено, что прихрамовое пространство в центре города, скрытое от шума и суеты, подходит лучше всего, и это решение полностью поддержало благочиние.

По состоянию на 15 апреля, рабочие уже приступили к подготовке площадки для установки гранитного основания будущего монумента. Параллельно над самим памятником трудятся мастера-литьевщики. Кроме того, проект предусматривает комплексное благоустройство прилегающей территории: здесь появится освещение, будут установлены лавочки и высажены зеленые насаждения. Стоит отметить, что это не единственная инициатива по увековечению памяти героев. В начале мая в Мытищах также запланировано открытие единого центра, который объединит в одном пространстве филиал госфонда «Защитники Отечества», местное отделение Ассоциации ветеранов СВО и Центр поддержки семей военнослужащих.