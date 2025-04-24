Новый гуманитарный конвой отправился из Мытищ в зону СВО

Жители Мытищ отправили новый гуманитарный груз на передовую. Собрали технику и вещи по конкретным запросам военнослужащих.

Горожане активно участвуют в поддержке военнослужащих, жителей присоединенных территорий, а также Белгородской и Курской областей. Плетут маскировочные сети, изготавливают окопные свечи, пишут письма поддержки на фронт и оказывают материальную помощь с самого начала специальной военной операции.

Недавно был сформирован гуманитарный конвой, который доставит по конкретным запросам защитников системы радиоэлектронной борьбы, определители дронов, квадрокоптеры, радиостанции, двигатель и колеса для автомобилей, инструменты и прицелы ночного видения.

Волонтеры организации «От сердца к сердцу» передадут маскировочные сети, детские письма и рисунки, а также традиционные пасхальные угощения — куличи. Бойцам также доставят личные посылки, собранные их родными и близкими.