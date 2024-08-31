Новый батальон ВСУ понес большие потери в Курской области

Российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — сказал он.

Алаудинов добавил, что отряд «Аида» в ходе боев ликвидировал несколько бронированных боевых машин ВСУ. Украинские боевики пытались продавить линию боевого столкновения, но продолжают нести огромные потери.

До этого генерал-майор заявил, что бойцы гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ из 22 человек в Курской области. Также под обстрел российских артиллеристов попал украинский танк.