Новый батальон ВСУ понес большие потери в Курской области

Алаудинов: ВС РФ поразили новый батальон 80-й бригады ВСУ в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Российские военные нанесли поражение батальону 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ на Курском направлении. Об этом сообщил в Telegram-канале командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник всеми усилиями пытался у нас сегодня продавить участок, где мы находимся. Тут появился новый батальон 80-й бригады. Он сегодня очень сильно пострадал», — сказал он.

Алаудинов добавил, что отряд «Аида» в ходе боев ликвидировал несколько бронированных боевых машин ВСУ. Украинские боевики пытались продавить линию боевого столкновения, но продолжают нести огромные потери.

До этого генерал-майор заявил, что бойцы гвардейского парашютно-десантного полка ВС РФ ликвидировали разведгруппу ВСУ из 22 человек в Курской области. Также под обстрел российских артиллеристов попал украинский танк.

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